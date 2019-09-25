توقعات بعقد لقاء آخر بين نتنياهو وجانتس اليوم لبحث تشكيل حكومة وحدة وطنية

تل أبيب- (د ب أ):

أفادت هيئة البث الإسرائيلي بأنه من المتوقع عقد لقاء آخر اليوم الأربعاء بين رئيس الوزراء زعيم حزب "ليكود" بنيامين نتنياهو، ورئيس الأركان السابق زعيم حزب "أزرق أبيض" بيني جانتس، وذلك في مقر رؤساء إسرائيل وبرعاية الرئيس رؤوفين ريفلين.

وأضافت الهيئة أنه "سيتم خلال هذا الاجتماع التباحث في مسألة تشكيل حكومة وحدة وطنية، وذلك قبيل اتخاذ ريفلين قراره بشأن الشخصية التي سيكلفها بمهمة تشكيل الحكومة القادمة".

وقالت مصادر في طاقم التفاوض التابع لحزب "ليكود" إن "جانتس لا يرفض الانضمام إلى حكومة نتنياهو في إطار التناوب على رئاسة الوزراء"، إلا أن مصادر في "أزرق أبيض" نفت هذا وقالت إن "توزيع المناصب والحقائب سيتم في مرحلة أبعد".

وكان نتنياهو وجانتس قد عقدا لقاء ليلة الاثنين/الثلاثاء، وواصل طاقماهما المشاورات أمس.

وتصدر حزب جانتس نتائج الانتخابات الإسرائيلية التي جرت الأسبوع الماضي، وجاء حزب نتنياهو "ليكود" في المرتبة الثانية، إلا أن أيا من الحزبين لم يتمكن من تشكيل ائتلاف يضمن له 61 مقعدا في الكنيست المؤلف من 120 مقعدا، وبالتالي تشكيل الحكومة القادمة.