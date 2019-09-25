وزير خارجية الإمارات يبحث مع رئيس بوركينا فاسو سبل التعاون

نيويورك - (أ ش أ):

بحث وزير الخارجية والتعاون الدولي الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان مع رئيس بوركينا فاسو روش مارك كريستيان كابوري، العلاقات الثنائية بين البلدين وسبل تعزيز أوجه التعاون المشترك في المجالات كافة منها الاقتصادية والاستثمارية والتجارية والطاقة والاتصالات.

وذكرت وكالة الأنباء الإماراتية أن وزير الخارجية الإماراتي أكد، على هامش اجتماعات الدورة الـ 74 من الجمعية العامة للأمم المتحدة في نيويورك، عمق العلاقات المتميزة التي تجمع البلدين والحرص المستمر على تعزيزها وتطوير أوجه التعاون المشترك في العديد من المجالات.

من جانبه أكد رئيس بوركينا فاسو حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية مع دولة الإمارات، مشيدا بمكانة الدولة الرائدة على الصعيدين الإقليمي والدولي.