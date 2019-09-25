عضو بمجلس البنك المركزي الياباني يؤكد الاستعداد لتخفيف السياسة النقدية إذا لزم الأمر

طوكيو - (د ب أ):

قالت تاكاكو ماساي عضو مجلس البنك المركزي الياباني اليوم الأربعاء إن اليابان مستعد لمزيد من تخفيف السياسة النقدية إذا تراجعت قوة الدفع نحو رفع معدل التضخم إلى المستوى المستهدف.

وأضافت ماساي أمام تجمع لرجال الأعمال ومسؤولي الشركات في اليابان إن البنك سيقيم المخاطر التي تواجه الاقتصادات الأجنبية ويقيم بدقة مدى تأثير هذه المخاطر على النشاط الاقتصادي في اليابان.

وأعربت المسؤلة المصرفية اليابانية عن قلقها من التطورات في الاقتصادات الأجنبية، وبخاصة اقتراب موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي والنزاعات التجارية بين الولايات المتحدة والصين.

وقالت ماساي إنها تعتزم مواصلة إدارة السياسة النقدية بالطريقة المناسبة من أجل تحقيق استقرار الأسعار المستهدف، مع الوضع في الاعتبار كل الآثار المعاكسة والأثار الإيجابية من كل زاوية.