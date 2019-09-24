بيلوسي: تحقيقات لبدء إجراءات عزل ترامب بسبب تقويض الأمن القومي

القاهرة – مصراوي:

أكدت رئيسة مجلس النواب الأمريكي، نانسي بيلوسي، أن هناك تحقيقات من أجل بدء إجراءات عزل الرئيس الأميريكي دونالد ترامب.

وأضافت بيلوسي، في مؤتمر صحفي عقدته الثلاثاء، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن ما تقوم به إدارة ترمب يقوض الأمن القومي الأمريكي.

وتأتي مطالب الديمقراطيين عزل ترامب، بعد تسريب مصدر من الاستخبارات الأمريكية، ما جاء في اتصال هاتفي، مع الرئيس الأوكراني، فولوديمير زيلينسكي، الذي طالبه فيه بالضغط على مرشحه المنافس في الانتخابات المقبلة، جو بايدن، من خلال فتح تحقيق مع نجل الأخير.

وطالب الرئيس الأمريكي من نظيره الأوكراني الضغط على بايدن، من خلال فتح تحقيق مع نجله، بشأن استثماراته في أوكرانيا.

وجو بايدن هو منافس ترامب، ويملك ابنه (والأسرة بشكل عام) أعمالاً في أوكرانيا.

وكان ترامب نفى أن يكون قد مارس ضغوط على أوكرانيا من أجل مكاسب انتخابية داخلية، إلا أن بيلوسي، التي عارضت دائمًا البدء رسمياً بإجراءات عزل ترامب، تغيّر موقفها الآن.

وكان ترامب اعتبر في وقت سابق اليوم اتهامه بممارسة ضغوط على الرئيس الأوكراني لفتح تحقيق بحق نجل المرشح الديمقراطي جو بايدن أمرًا "سخيفًا"، بحسب ردّ قاله في نيويورك حيث يتم انعقاد الجمعية العامة للأمم المتحدة.