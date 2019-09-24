  • عاجل:الأرصاد تعلن تفاصيل طقس الأربعاء (بيان بالدرجات)

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    مهرجان الجونة السينمائي توماس كوك حسام البدري هجوم أرامكو السعودية سد النهضة انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس

    البرهان يؤكد التزام مجلس السيادة بمعالجة قضايا شرق السودان

    11:09 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
    البرهان يؤكد التزام مجلس السيادة بمعالجة قضايا شرق السودان

    رئيس المجلس العسكري السوداني الفريق أول ركن عبد ال

    الخرطوم - (أ ش أ)

    أكد رئيس مجلس السيادة الانتقالي السوداني الفريق أول ركن عبد الفتاح البرهان، التزام المجلس بتعزيز مسيرة التنمية وتقديم الخدمات ومعالجة قضايا شرق السودان.

    جاء ذلك خلال لقاء البرهان، اليوم /الثلاثاء/ بالقصر الجمهوري، وفد الإدارات الأهلية بولايات شرق السودان، بحضور عضوي مجلس السيادة الدكتور حسن شيخ أدريس، والفريق الركن شمس الدين كباشي.

    وأشاد رئيس مجلس السيادة بحرص قيادات شرق السودان على الحفاظ على وحدة البلاد وتماسك النسيج الاجتماعي لشعبها.

    من جانبه، أوضح محمد أحمد محمد الأمين ترك ناظر عموم "الهدندوة" - في تصريح صحفي عقب اللقاء - أن الوفد أكد على وحدة السودان وسلامة أراضيه.

    وأضاف أنه ونيابة عن كل نظارات شرق السودان يؤكدون أنهم مع وحدة كل السودان، مشيرا إلى انهم سلموا مذكرة لرئيس مجلس السيادة الانتقالي تحتوي على مطالب الشرق، وما لم يتم تنفيذه في اتفاقية شرق السودان.

    هذا المحتوى من

    عبد الفتاح البرهان السودان المجلس الانتقالي السوداني

    الخبر التالى:

    بيلوسي: تحقيقات لبدء إجراءات عزل ترامب بسبب تقويض الأمن القومي
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان