ارتفاع عدد ضحايا زلازل باكستان إلى 26 قتيلاً وأكثر من 300 مصاباً

إسلام آباد - (أ ش أ)

أعلنت السلطات الباكستانية ارتفاع عدد ضحايا الزلازل القوية التي ضربت مناطق شمالي البلاد اليوم/ الثلاثاء/ إلى 26 قتيلاً وأكثر من 300 مصاباً.

وذكرت قناة "جيونيوز" الباكستانية اليوم أن الزلازل تركزت في مناطق آزاد جامو وكشمير، البنجاب، وخيبر باختنخوا شمالي البلاد إلا أن سكان العاصمة إسلام آباد والعديد من المناطق الأخرى في باكستان كروالبندي، موري، وسوات شعروا بهذه الهزات الأرضية.

وفعّلت السلطات الباكستانية حالة الطواريء داخل مستشفيات هذه المناطق؛ نتيجة للزلازل، كما صدرت الأوامر لفرق الإنقاذ ببدء عملها وجمع المعلومات حول الحادث.

وكان قد تم الإعلان في وقت سابق عن أن ما لا يقل عن 8 أشخاصقد لقوا مصرعهم وأصيب أكثر من 100 آخرين، اليوم الثلاثاء، جراء زلزال عنيف بلغت شدته 8ر5 درجات على مقياس ريختر ضرب عدة مدن ومناطق في باكستان.

وأعرب رئيس الوزراء عمران خان عن حزنه على الخسائر بما فيها المادية والبشرية جراء الزلزال، وأصدر توجيهاته إلى الجهات المعنية بتوفير إغاثة فورية في المناطق المتضررة بالزلزال.