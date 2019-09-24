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    الجبير: قطر تواصل تمويل الإرهاب وحزب الله والتدخل في الشؤون الداخلية

    08:58 م الثلاثاء 24 سبتمبر 2019
    الجبير: قطر تواصل تمويل الإرهاب وحزب الله والتدخل في الشؤون الداخلية

    وزير الخارجية السعودي عادل الجبير

    القاهرة – مصراوي:

    قال وزير الدول للشؤون الخارجية السعودي، عادل الجبير، إن السلطات القطرية تواصل تمويل الإرهابيين فضلًا عن التدخل في الشؤون الداخلية.

    وأضاف الجبير، في مؤتمر صحفي على هامش اجتماع الأمم المتحدة في دورته الرابعة والسبعين، ونقلته شبكة "سكاي نيوز عربية"، أن قطر بلد جار لكن على الدوحة أن تغير سياساتها التي بدأتها منذ عام 1996، لافتًا إلى أن الدوحة تقدم ملايين الدولارات لحزب الله والحشد الشعبي في العراق.

    توافد القادة ورؤساء الحكومات، الثلاثاء، إلى مقر الأمم المتحدة للمشاركة فى أعمال الدورة الـ74 للجمعية العامة، بمشاركة الرئيس عبد الفتاح السيسى.

    ويشارك الرئيس السيسى فى اجتماعات الدورة 74 للجمعية العامة للأمم المتحدة، للمرة السادسة على التوالى.

    عادل الجبير الخارجية السعودية تمويل الإرهاب السعودية قطر حزب الله

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