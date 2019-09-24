ملفات على طاولة الزعماء في الجمعية العامة للأمم المتحدة

القاهرة- (مصراوي):

يتناول زعماء وقادة العالم العديد من القضايا والملفات خلال فعاليات الدورة الـ74 للجمعية العامة للأمم المتحدة التي تنعقد الثلاثاء، ومن بين القضايا التي من المتوقع التطرق إليها قضيتا فنزويلا وأزمة المناخ، علاوة على التوترات في بحر الخليج والخلافات مع إيران.

قالت صحيفة نيويورك تايمز الأمريكية إنه من المتوقع يقدّم مسؤولون أمريكيون ما وصفوه بالدليل على وقوف إيران وراء الهجمات بالطائرات المسيرّة وصواريخ "كروز"، الأمر الذي نفته إيران. وتحاول الولايات المتحدة بناء تحالف لردع إيران، ولو كان من غير الواضح ما هو الشكل الذي سيتخذه هذا الردع.

يلقي الرئيس الأمريكي خطابه أمام الجمعية العامة للامم المتحدة بعد نظيره البرازيلي جايير بولسونارو، وسيحرص على الأرجح على التوجه بكلمته إلى قاعدته الانتخابية قبل حوالى 400 يوم من الانتخابات الرئاسية المقبلة.

ومن المقرر أن يلقي الرئيس الإيراني حسن روحاني كلمة غدًا الأربعاء، حيث من المتوقع أن يشير إلى أن ترامب أشعل الصراع بانسحابه من الاتفاق النووي مع القوى الكبرى عام 2015، وإعادة فرضه عقوبات شاقة تشلّ الاقتصاد الإيراني.

كما يتحدث القادة عما يمكن القيام به بشأن الرئيس الفنزويلي نيكولاس مادورو الذي أشرف على أكبر انهيار اقتصادي في تاريخ فنزويلا، وعلى أزمة إقليمية بسبب الهجرة الجماعية لملايين من شعبه.

وستركز الحملة على إقناع الاتحاد الأوروبي بتوسيع العقوبات الاقتصادية بحق الموالين لمادورو، بما في ذلك تجميد أصولهم في أوروبا، كما قد يتمّ الضغط على الأوروبيين من أجل معاقبة مهربي الذهب الفنزويلي إلى أوروبا.

ومن المتوقع أن يتحدث القادة بشأن خروقات إيران وتحديها للقرارات الدولية دفع بالولايات المتحدة وبريطانيا إلى العمل على حشد تأييد دولي يفضي إلى موافقة أممية على تشكيل تحالف دولي لردع إيران، التي تقول إن العقوبات الاقتصادية الأميركية لم تعد تؤثر فيها.

كما أفادت العربية الإخبارية أن الاجتماعات الأممية ستناقش أيضاً دعم المساعي الأممية في الملف اليمني من خلال تنفيذ اتفاق ستوكهولم المتعثر واستمرار التهديدات الحوثية للأمن الإقليمي.