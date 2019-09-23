بوريس جونسون: حان الوقت لإبرام صفقة جديدة مع إيران

القاهرة – مصراوي:

قال رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، اليوم الإثنين، إن الوقت قد حان الوقت لإبرام صفقة جديدة مع إيران بعد انسحاب الولايات المتحدة الأمريكية من الاتفاق النووي مع طهران.

ويأتي ذلك في ظل فؤض الولايات المتحدة عقوبات مشددة على طهران، وإعلان وزير الخارجية الإيراني، محمد جواد ظريف، على هامش اجتماعات الأمم المتحدة في نيويورك عن مبادرة إيرانية لحماية أمن الخليج.

وقال ظريف: "يجب أن يضم هذا التحالف مبدئيا إيران والعراق والسعودية والبحرين والإمارات وقطر وعمان والكويت وربما اليمن".

كما تابع: "ليسنا ضد انضمام اليمن إلى الى التحالف، لكن من غير الواضح حاليا ماذا يحدث هناك. ومن المفترض أن تعمل هذه الدول تحت رعاية الأمم المتحدة".