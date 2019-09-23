القائمة المشتركة توصي بدعم تكليف جانتس بتشكيل حكومة إسرائيلية جديدة

تل أبيب- (د ب أ):

أوصت القائمة المشتركة، مساء أمس الأحد، الرئيس الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، بتكليف رئيس حزب أزرق - أبيض بيني جانتس بتشكيل الحكومة.

جاء ذلك خلال اجتماع ممثلي القائمة مع الرئيس ريفلين في مقره، وتشكل هذه التوصية سابقة إذ أن الأحزاب العربية لم تقم بتقديم توصية مماثلة منذ قيام دولة إسرائيل، حسبما نقلت هيئة البث الإسرائيلية.

وقال النائب أحمد الطيبي إن القائمة وضعت نصب عينيها ضرورة إسقاط حكومة بنيامين نتنياهو.

وصرح الطيبي في وقت سابق أمس الأحد، بأن القائمة لها مطالب من بينها اتخاذ قرار حكومي ملزم بمكافحة العنف في المجتمع العربي والإعلان عن خطة اقتصادية حقيقية لتطوير المجتمع العربي ووقف ما وصفها "باقتحامات الأقصى". وأضاف أنه: "لن تكون هناك توصية بدون ثمن ملائم".

وفى الوقت ذاته، نقلت وكالة أنباء بلومبرج عن أيمن عودة الرئيس المشارك للقائمة قوله في مقال بصفحة الرأي بصحيفة " نيويورك تايمز" إن التوصية الخاصة بتكليف بيني جانتس ستكون أهم خطوة في سبيل المعاونة على تشكيل أغلبية ضرورية لمنع السيد نتنياهو من الحصول على فترة أخرى في منصب رئيس الوزراء.

وأكد أن المواطنين الفلسطينيين من عرب إسرائيل اختاروا معارضة رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو وسياسات الخوف والكراهية التي ينتهجها وعدم المساواة والفرقة التي كرسها على مدى العقد الماضي.

يشار إلى القائمة المشتركة جاءت في المرتبة الثالثة في انتخابات الكنيست (البرلمان) التي جرت يوم الثلاثاء الماضي.

وعقب رئيس الوزراء بنيامين نتنياهو على توصية القائمة المشتركة بالقول إنه من المحظور إقامة حكومة تستند إلى أحزاب عربية تناهض دولة إسرائيل وتمجد "إرهابيين".

وأضاف أنه سيعمل من أجل تشكيل حكومة وحدة وطنية موسعة إذ لا يوجد حل آخر.​