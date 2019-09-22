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الكويت: الأوضاع الملتهبة بالمنطقة تتطلب توحيد الموقف الخليجي

11:04 م الأحد 22 سبتمبر 2019
الكويت: الأوضاع الملتهبة بالمنطقة تتطلب توحيد الموقف الخليجي

خالد الجار الله

الكويت - (أ ش أ):

قال نائب وزير الخارجية الكويتي خالد الجار الله، اليوم الأحد، إن الأوضاع "الملتهبة" التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط، تتطلب "التسامي فوق الجروح وتوحيد الموقف الخليجي".

جاء ذلك في تصريح أدلى به الجار الله للصحفيين، على هامش مشاركته في الحفل الذي أقامته سفارة الصين لدى الكويت، بمناسبة الذكرى الـ70 لتأسيس الجمهورية.

وردًا على سؤال عن مدى تأثير الأوضاع التي تمر بها منطقة الشرق الأوسط في إيجاد حل للأزمة الخليجية، أوضح نائب وزير الخارجية أن أوضاع المنطقة تقود في اتجاه أقرب إلى التفاؤل لحل الأزمة الخليجية، في ضوء حرص جميع الأطراف على دور الوساطة الكويتية.

هذا المحتوى من

Asha
خالد الجار الله الكويت الصين
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