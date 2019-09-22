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    حامد كرزاي: دور إيران مهم في السلام والاستقرار بأفغانستان

    01:18 م الأحد 22 سبتمبر 2019
    حامد كرزاي: دور إيران مهم في السلام والاستقرار بأفغانستان

    الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي

    طهران - (د ب أ):

    أكد الرئيس الأفغاني السابق حامد كرزاي بأن لإيران دورا مهما في السلام والاستقرار في أفغانستان، طبقا لما ذكرته وكالة أنباء فارس اليوم الأحد.

    جاء ذلك خلال استقبال كرزاي للمندوب الخاص لشؤون أفغانستان في الخارجية الايرانية محمد ابراهيم طاهريان فرد، حيث جرت مباحثات حول السلام في أفغانستان والعلاقات الثنائية وأوضاع المنطقة.

    وفي هذا اللقاء الذي حضره أيضا السفير الايراني محمد رضا بهرامي، وصف كرزاي إيران بأنها دولة صديقة وشقيقة لبلاده وقال، ان ايران بصفتها دولة جارة طيبة وشقيقة وتاريخية تحظى بدور مهم ومؤثر في توفير السلام والاستقرار في افغانستان.

    وتؤكد ايران دوما أن أي اتفاق للسلام في أفغانستان يجب أن يكون حول محور الحكومة الافغانية وفي غير هذه الحالة فان أي مفاوضات سيكون مصيرها الفشل، حسب الوكالة الإيرانية.

    حامد كرزاي إيران أفغانستان الخارجية الايرانية

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