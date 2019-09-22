رئيس دولة الاحتلال يبدأ مشاورات نيابية لتشكيل الحكومة الجديدة

تل أبيب- د ب أ:

يبدأ رئيس دولة الاحتلال الإسرائيلي رؤوفين ريفلين، مساء اليوم الأحد، مشاورات نيابية مع ممثلي جميع الكتل البرلمانية التي تم انتخابها مؤخرا، وذلك تمهيدا لتسمية النائب الأوفر حظا ليُكلف بمهمة تشكيل الحكومة القادمة.

ووفقا لهيئة البث الإسرائيلي، سيُجري ريفلين هذه المشاورات اليوم وغدا، على أن يعلن قراره بعد تسلمه النتائج الرسمية والنهائية للانتخابات من رئيس لجنة الانتخابات المركزية الأربعاء القادم.

ومن المقرر أن تعقد "القائمة المشتركة" التي حلت في المرتبة الثالثة في الانتخابات الأخيرة اجتماعا اليوم لاتخاذ قرار بشأن ما إذا كانت ستوصي ريفلين بتكليف بيني جانتس، زعيم حزب "أزرق أبيض"، الذي تصدر الانتخابات الأخيرة، بتشكيل الحكومة.

وقد يكون جانتس هو الخيار أمام القائمة المشتركة، التي تضم أحزابا عربية في إسرائيل، للتخلص من رئيس وزراء الاحتلال بنيامين نتنياهو، إلا أن مصادر في القائمة تشكك فيما إذا كان جانتس هو البديل المرجو بسبب مواقفه اليمينية ونيته تشكيل حكومة وحدة وطنية مع حزب ليكود اليميني الذي يتزعمه نتنياهو حاليا.