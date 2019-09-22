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    صحيفة: حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء نظام المراقبة والمساءلة الخاص بالتعليم

    12:01 ص الأحد 22 سبتمبر 2019
    صحيفة: حزب العمال البريطاني يتعهد بإلغاء نظام المراقبة والمساءلة الخاص بالتعليم

    جيريمي كوربين زعيم حزب العمال البريطاني

    لندن - (د ب أ):

    تعهد حزب العمال البريطاني بإلغاء مكتب المعايير في التعليم وخدمات ومهارات الأطفال (أوفستيد)، المعني بالتفتيش والمساءلة لضمان جودة التعليم، قبيل انتخابات مبكرة محتملة، حسبما أفادت صحيفة "أوبزرفر".

    ونقلت اليوم وكالة أنباء بلومبرج عن الصحيفة القول بأنه من المتوقع أن تصدر إعلانات من جانب حزب العمال بشأن التعليم والصحة والرعاية الاجتماعية ، في محاولة من جانبه لاستمالة أصوات الناخبين.

    وأضافت الصحيفة أن الحزب يدرس أيضا خطة من شأنها جعل خدمات الرعاية الصحية مجانا لمن هم أكثر من 65 عاما.

    وتفيد وسائل إعلام محلية بأن حزب العمال "يبحث في كل الخيارات" لإصلاح نظام التفتيش والمساءلة المدرسية، بما في ذلك إلغاء "أوفستيد".

    حزب العمال البريطاني التعليم

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