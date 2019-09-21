إجلاء 42 ألف شخص في بولندا بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

وارسو - (أ ش أ):

أجلت السلطات البولندية 42 ألف شخص من منازلهم بعد العثور على قنبلة ضخمة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، أن خبراء المفرقعات عثروا على القنبلة البريطانية الصنع، التي يبلغ وزنها نحو 5ر5 أطنان داخل أحد المجاري المائية في مدينة "سزسيزن" الساحلية؛ وتعتبر هذه أضخم قنبلة يتم العثور عليها في بولندا من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

ويعكف خبراء المفرقعات البولنديين على بحث أكثر الطرق الآمنة للتخلص من القنبلة العملاقة والتي دأبت القوات البريطانية على استخدامها في تدمير المباني شديدة الصلابة في المنطقة التي كانت خاضعة - آنذاك - لسيطرة القوات النازية الألمانية.