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    إجلاء 42 ألف شخص في بولندا بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

    11:57 م السبت 21 سبتمبر 2019
    إجلاء 42 ألف شخص في بولندا بعد العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

    العثور على قنبلة تعود للحرب العالمية الثانية

    وارسو - (أ ش أ):

    أجلت السلطات البولندية 42 ألف شخص من منازلهم بعد العثور على قنبلة ضخمة تعود إلى فترة الحرب العالمية الثانية.

    وذكرت شبكة (إيه بي سي نيوز) الإخبارية الأمريكية اليوم السبت، أن خبراء المفرقعات عثروا على القنبلة البريطانية الصنع، التي يبلغ وزنها نحو 5ر5 أطنان داخل أحد المجاري المائية في مدينة "سزسيزن" الساحلية؛ وتعتبر هذه أضخم قنبلة يتم العثور عليها في بولندا من مخلفات الحرب العالمية الثانية.

    ويعكف خبراء المفرقعات البولنديين على بحث أكثر الطرق الآمنة للتخلص من القنبلة العملاقة والتي دأبت القوات البريطانية على استخدامها في تدمير المباني شديدة الصلابة في المنطقة التي كانت خاضعة - آنذاك - لسيطرة القوات النازية الألمانية.

    هذا المحتوى من

    Asha
    الحرب العالمية الثانية مخلفات الحروب قنبلة بولندا

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