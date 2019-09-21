رئيس الأركان الكويتي يبحث مع مسؤول عسكري أمريكي أوجه التعاون المشترك
الكويت - (أ ش أ):
بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر مع القائم بأعمال وزير القوة البرية الأمريكية ريان ماكارثي أوجه التعاون المشترك.
وقالت وزارة الدفاع الكويتية - في بيان صحفي اليوم السبت، إنه تم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.
وأضافت أن الفريق الخضر أشاد - خلال اللقاء الذي عقد بحضور قائد القوة البرية الأمريكية الوسطى الفريق ريتشارد فيريل - بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.
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