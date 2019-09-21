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    رئيس الأركان الكويتي يبحث مع مسؤول عسكري أمريكي أوجه التعاون المشترك

    09:47 م السبت 21 سبتمبر 2019
    رئيس الأركان الكويتي يبحث مع مسؤول عسكري أمريكي أوجه التعاون المشترك

    الفريق الركن محمد خالد الخضر

    الكويت - (أ ش أ):

    بحث رئيس الأركان العامة للجيش الكويتي الفريق الركن محمد الخضر مع القائم بأعمال وزير القوة البرية الأمريكية ريان ماكارثي أوجه التعاون المشترك.

    وقالت وزارة الدفاع الكويتية - في بيان صحفي اليوم السبت، إنه تم خلال اللقاء مناقشة أهم الأمور والموضوعات ذات الاهتمام المشترك، لاسيما المتعلقة بالجوانب العسكرية.

    وأضافت أن الفريق الخضر أشاد - خلال اللقاء الذي عقد بحضور قائد القوة البرية الأمريكية الوسطى الفريق ريتشارد فيريل - بعمق العلاقات الثنائية بين البلدين الصديقين، وحرص الطرفين على تعزيزها وتطويرها.

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    رئيس الأركان الكويتي محمد الخضر ريان ماكارثي

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