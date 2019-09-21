الولايات المتحدة تعتزم إرسال قوات للشرق الأوسط بعد هجمات "أرامكو"

واشنطن- (د ب أ):

قال وزير الدفاع الأمريكي مارك إسبر في واشنطن يوم الجمعة إن الولايات المتحدة سترسل قوات إضافية إلى الشرق الأوسط في أعقاب الهجوم على منشأتي النفط في المملكة العربية السعودية.

وأوضح إسبر إن الرئيس الأمريكي دونالد ترامب وافق على نشر قوات إضافية ذات طبيعة دفاعية .

وكان المتمردون الحوثيون المرتبطون بإيران في اليمن أعلنوا مسؤوليتهم عن الهجمات التي أستهدفت منشآت لشركة النفط الحكومية السعودية أرامكو يوم السبت الماضي.