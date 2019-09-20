العراق: مقتل وإصابة 13 شخصًا في انفجار عبوة ناسفة داخل حافلة بكربلاء

بغداد - (أ ش أ):

أعلن مصدر في وزارة الداخلية العراقية، اليوم الجمعة، أن حصيلة التفجير الذي وقع عند مدخل محافظة كربلاء ارتفعت إلى تسعة قتلى وأربعة مصابين.

وقال المصدر ـ في تصريح لقناة "السومرية نيوز" الفضائية - إن "الحصيلة النهائية لتفجير عبوة ناسفة داخل باص يقل الركاب عند سيطرة 54 في مدخل محافظة كربلاء على طريق بغداد، وصلت الى تسعة قتلى وأربعة مصابين".

وأضاف المصدر الذي طلب عدم الكشف عن اسمه، أن "قوة أمنية نقلت المصابين الى مستشفى قريب وجثث القتلى الى دائرة الطب العدلي".