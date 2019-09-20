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    مسؤول أممي رفيع يدعو ألمانيا إلى القيام بدور بيئي رائد

    12:50 م الجمعة 20 سبتمبر 2019
    مسؤول أممي رفيع يدعو ألمانيا إلى القيام بدور بيئي رائد

    الألماني أخيم شتاينر

    نيويورك- (د ب أ):

    أعرب أخيم شتاينر، مدير برنامج الأمم المتحدة الإنمائي، وهو كبير دبلوماسيي ألمانيا لدى المنظمة الدولية، عن رغبته في أن تقوم بلاده بدور أكثر فاعلية في كبح جماح التغير المناخي.

    وفي تصريحات لوكالة الأنباء الألمانية (د ب أ)، استعرض شتاينر توقعاته عن المستشارة الألمانية أنجيلا ميركل التي ستشارك مع غيرها من قادة العالم في قمة الأمم المتحدة للمناخ المقررة يوم الاثنين المقبل.

    وقال شتاينر في نيويورك: "آمل أن تستعرض ميركل في قمة المناخ مستوى من طموح ألمانيا (يعكس) قدرات (البلاد) ومسؤوليتها".

    وأضاف: "تكافح ألمانيا الآن للوفاء بالأهداف قصيرة المدى التي حددتها لنفسها في إطار استراتيجيتها الخاصة بالمناخ. وهذا شيء لا تريد الحكومة أو قطاع الصناعة أو العامة في ألمانيا استمراره".

    ويرغب الدبلوماسي في رؤية البلاد تعود لـ"التزام أعلنته بنفسها لكونها أحد الرواد في مجال المناخ".

    ومن المقرر أن يجتمع العشرات من رؤساء الحكومات والدول في نيويورك للمشاركة في قمة المناخ ومناقشة أهداف بلادهم الملموسة في مجال التغير المناخي.

    وتأتي المشاركة تلبية لدعوة وجهها الأمين العام للأمم المتحدة أنطونيو جوتيريش الذي يدفع صوب "طموح وعمل" في إطار تنفيذ اتفاقية باريس للمناخ.

    وتهدف ألمانيا حاليا إلى خفض انبعاثاتها من ثاني أكسيد الكربون بواقع 55 بالمئة، أي أقل من مستويات عام 1990 وذلك بحلول 2030 .

    وتكافح البلاد للوفاء بهدفها الصادر بتكليف من الاتحاد الأوروبي وتواجه تهديدا بدفع غرامة باهظة حال اخفاقها في ذلك.

    أخيم شتاينر برنامج الأمم المتحدة الإنمائي الأمم المتحدة ألمانيا

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