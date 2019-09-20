هيئة انتخابات تونس تطالب القضاء بمنح المرشح السجين "القروي" فرصة القيام بحملته الانتخابية

تونس - (د ب أ):

قال رئيس الهيئة العليا للانتخابات في تونس يوم الخميس إنه أحاط رئيس الجمهورية بضرورة تكافؤ الفرص بين المرشحين للرئاسة في الدور الثاني، في إشارة الى استمرار حبس المرشح نبيل القروي.

وأفاد بيان صادر من الرئاسة أن رئيس الهيئة نبيل بافون بحث مع الرئيس المؤقت محمد الناصر "مسألة ضرورة تكافؤ الفرص للمترشحين الاثنين للدور الثاني من الانتخابات الرئاسية كما أعلمه بتوجيه طلب في الغرض لقاضي التحقيق المكلّف بقضية أحد المترشحين".

وقال بافون في تصريح اعلامي "أعلمت الرئيس بأني تقدمت بطلب لقاضي التحقيق بأن يوفر بأي شكل من الأشكال الفرصة للسيد نبيل القروي لإجراء حملة انتخابية بالشكل الذي يراه القضاء".

ويتنافس في الدور الثاني المرشح المستقل قيس سعيد الذي تصدر الدور الأول وخلفه نبيل القروي رئيس حزب "قلب تونس" الذي حل ثانيا.

ويواجه القروي قطب الإعلام، تهما ترتبط بالتهرب الضريبي وتبييض أموال، لكن لم تثبت أي تهم ضده ولم تصدر أحكاما نهائية بشأنه.

وأوقف المرشح الرئاسي منذ 23 أغسطس الماضي قبل الحملة الانتخابية للدور الأول ولم يشارك بقية المرشحين الـ26 في المناظرات التلفزيونية.

ورفض القضاء ثلاثة طلبات تقدم بها محامو القروي من أجل الافراج عنه حتى يتسنى له قيادة حملته الانتخابية، لكنها قوبلت بالرفض بدعوى عدم الاختصاص.