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    وفاة مصري محكوم عليه بالسجن 15 عامًا في سجن عراقي

    10:10 م الإثنين 02 سبتمبر 2019
    وفاة مصري محكوم عليه بالسجن 15 عامًا في سجن عراقي

    سجن الناصرية الإصلاحي

    القاهرة – مصراوي:

    توفى سجين مصري، داخل سجن الناصرية الإصلاحي، في مدينة ذي قار العراقية، لأسباب صحية، نظرًا لمعاناته من أمراض في الكبد.

    وذكرت "السومرية نيوز"، نقلًا عن مصدر أمني، أن السجين المصري، محكوم عليه بالسجن لمدة 15 سنة، وكان يعاني من أزمات صحية.

    وأضاف المصدر الأمني، أن السجين البالغ من العمر 24 عامًا توفي بعد نقله الى المستشفى، بسبب مضاعفات مرض تضخم الكبد، لافتًا إلى أن "هذا السجين سبق وأن اعتقل في مدينة سامراء، حيث كان يقضي عقوبة بالسجن لـ15 عاما لادانته وفق الامر الثالث والقرار 1246 المتعلق بتنظيم إقامة الأجانب".

    سجن الناصرية الإصلاحي سجن عراقي أمراض الكبد

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