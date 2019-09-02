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الأقوى في التاريخ.. إخلاء ساحل ولاية ساوث كارولينا مع اقتراب "دوريان"

02:35 ص الإثنين 02 سبتمبر 2019
الأقوى في التاريخ.. إخلاء ساحل ولاية ساوث كارولينا مع اقتراب "دوريان"

إخلاء ساحل ولاية ساوث كارولينا

واشنطن- (د ب أ):

أصدر هنري مكماستر حاكم ولاية ساوث كارولينا الأمريكية، مساء أمس الأحد، أمرًا بإخلاء ساحل الولاية في الوقت الذي وصل فيه إعصار دوريان إلى جزر البهاما كعاصفة من الفئة الخامسة.

وقالت سلطات الولاية إن الإخلاء الإلزامي لساحل الولاية بالكامل سيدخل حيز التنفيذ اعتبارًا من الساعة 12 من ظهر الاثنين (1700 بتوقيت جرينتش).

وقال مكماستر في مؤتمر صحفي "هذا إعصار خطير للغاية، تبلغ سرعته 185 ميلًا في الساعة ورياح تصل شدتها إلى 220 ميلًا في الساعة، وهو الأقوى والأكبر في التاريخ الحديث، وبالتأكيد هو الأقوى الذي يشهده أي منا اليوم".

وأضاف: "ندرك أنه بهذا الإعلان لا يمكننا أن نجعل الجميع سعداء، لكننا نعتقد أنه يمكننا إبقاء الجميع على قيد الحياة".​

ساوث كارولينا إعصار دوريان جزر البهاما عمليات إخلاء

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