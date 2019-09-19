دراسة: 1.9 مليون عامل أجنبي غادروا السعودية خلال عامين

الرياض - (د ب أ)

انخفض عدد العاملين الأجانب في المملكة العربية السعودية بنسبة 20 % خلال الأشهر الثلاثين الماضية، بحسب تقرير نشر اليوم الخميس.

ووفق دراسة أعدتها شركة "جدوى للاستثمار" السعودية، فقد غادر المملكة 132 ألف عامل أجنبي خلال الربع الثاني من عام 2019.

ويصل بذلك عدد المغادرين من العاملين الأجانب من السعودية منذ 2017 إلى 9ر1 مليون شخص، ما يساوي تراجعًا بنسبة 22% خلال ثلاث سنوات لعدد العاملين الأجانب في البلاد.

وانخفض عدد العاملين الأجانب في القطاعين الخاص والعام من 55ر8 مليون في عام 2016 إلى 66ر6 مليون أواخر يونيو 2019.

وتُرجع "جدوى للاستثمار" في دراستها مغادرة العاملين الأجانب إلى فرض ضرائب تستهدفهم بشكل خاص منذ يناير 2018.

ومنذ يوليو 2017، بدأت السلطات بفرض رسوم سنوية جديدة على الأجانب، حيث فرضت على كل شركة سعودية توظف أجانب أكثر من السعوديين دفع 400 ريال إضافي على كل موظف منذ عام 2018 و800 ريال في عام 2019.

في المقابل، وخلال الفترة نفسها، ارتفع عدد العاملين في قطاع الخدمة المنزلية والسائقين الخاصين بنسبة 33%، ليصل عددهم إلى 1ر3 مليون شخص، بحسب الدراسة.

ويبلغ عدد سكان السعودية 54ر33 مليون نسمة، ثلثهم أجانب.

وتأثرت الحركة الاقتصادية في السعودية، التي تضخ نحو 10 ملايين برميل نفط يوميًا، بشدة بعد انخفاض أسعار النفط الخام منتصف عام 2014.