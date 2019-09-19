أكثر الكلمات إنتشاراً

وفاة بن علي هجوم أرامكو السعودية مهرجان الجونة السينمائي سد النهضة مؤمن زكريا انتخابات تونس أسعار الذهب الطقس قرعة الدوري

الاستخبارات الروسية: نجمع بيانات عن هجوم أرامكو السعودية

10:48 م الخميس 19 سبتمبر 2019
الاستخبارات الروسية: نجمع بيانات عن هجوم أرامكو السعودية

رئيس مصلحة الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناري

موسكو - (أ ش أ)

أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين اليوم /الخميس/ أن الاستخبارات الخارجية الروسية تجمع بيانات عن الجهة التي ربما تكون وراء الهجوم على المنشآت النفطية في السعودية، لكنها لم تتوصل بعد إلى استنتاجات نهائية.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن ناريشكين قوله للصحفيين رداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك أية بيانات عن من قد يكون وراء الهجوم على منشآت أرامكو السعودية "نحن نجمع هذه البيانات، لكننا لم نستخلص استنتاجات نهائية حتى الآن".

هذا المحتوى من

Asha
الاستخبارات الروسية هجوم أرامكو سيرجي ناريشكين

الخبر التالى:

واشنطن تعلن القبض على "عميل" لحزب الله في ولاية نيوجيرسي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان