الاستخبارات الروسية: نجمع بيانات عن هجوم أرامكو السعودية

موسكو - (أ ش أ)

أعلن مدير جهاز الاستخبارات الخارجية الروسية سيرجي ناريشكين اليوم /الخميس/ أن الاستخبارات الخارجية الروسية تجمع بيانات عن الجهة التي ربما تكون وراء الهجوم على المنشآت النفطية في السعودية، لكنها لم تتوصل بعد إلى استنتاجات نهائية.

ونقلت وكالة أنباء /سبوتنيك/ الروسية عن ناريشكين قوله للصحفيين رداً على سؤال حول ما إذا كانت هناك أية بيانات عن من قد يكون وراء الهجوم على منشآت أرامكو السعودية "نحن نجمع هذه البيانات، لكننا لم نستخلص استنتاجات نهائية حتى الآن".