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وزيرة خارجية السودان تتلقى دعوة لزيارة الإمارات

08:14 م الخميس 19 سبتمبر 2019
وزيرة خارجية السودان تتلقى دعوة لزيارة الإمارات

أسماء محمد عبد الله

الخرطوم - (أ ش أ)

تلقت وزيرة الخارجية السودانية أسماء عبد الله، دعوة من نظيرها الإماراتي الشيخ عبدالله بن زايد آل نهيان، لزيارة دولة الإمارات العربية.

جاء ذلك لدى استقبالها اليوم /الخميس/ سفير الإمارات بالخرطوم حمد محمد الجنيبي، الذي قدم التهنئة لوزيرة الخارجية، بمناسبة تعيينها.

وأعرب السفير الإماراتي عن حرص بلاده على استقرار السودان، والمساهمة في جهود السودان، وشركائه الدوليين الرامية لإزالة أسمه من قائمة الولايات المتحدة للدول الراعية للإرهاب.

وجدد حرص بلاده على تعزيز العلاقات الثنائية بين البلدين عبر الآليات المتفق عليها.

من جانبها، أشادت وزيرة الخارجية السودانية بعلاقات التعاون بين البلدين في كافة المجالات، والدعم الذي قدمته دولة الإمارات العربية للسودان خلال الفترة الماضية، مؤكدة حرص السودان على ترقية التعاون الثنائى لآفاق أرحب.

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أسماء عبد الله خارجية السودان الإمارات

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