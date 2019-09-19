وفاة زين العابدين بن علي.. أين زعماء صورة قمة سرت الشهيرة؟

القاهرة – مصراوي:

اجتمع قادة عدة دول في عام 2010 خلال قمة حملت اسم القمة الإفريقية العربية الثانية، وذلك بعد أكثر من 3 عقود على القمة الأولى عام 1977.

لكن أكثر ما ميّز هذه القمة هي صورة جمعت عدد من القادة العرب آنذاك، وهم رؤساء مصر وتونس واليمن والسودان في ذلك التوقيت ومعهم الزعيم الليبي معمر القذافي.

ظهرت هذه الصورة بعد ذلك كثيرا مع الحراك الذي بدأ من تونس في نهاية عام 2010 وأسفر عن الإطاحة بالرئيس زين العابدين بن علي، وتلاه المصري محمد حسني مبارك، ثم مقتل اليمني علي عبد الله صالح وسجن السوداني عمر البشير، قبل أن يُعلن اليوم الخميس وفاة "بن علي" في المملكة العربية السعودية.

قالت وكالة تونس إفريقيا للأنباء الرسمية، إن زين العابدين بن علي الرئيس الأسبق لتونس توفي عن سن 83 عاما بعد صراع مع المرض.

وحكم "بن علي" تونس منذ نوفمبر 1987 الى غاية يناير 2011، وهرب بعد ثورة الياسمين إلى المملكة العربية السعودية.

في الصورة ظهر الرئيس السوداني عمر البشير، وهو الذي أطيح به في أبريل الماضي بعد خطاب ألقاه وزير الدفاع آنذاك عوض بن عوف، أعلن فيه "اقتلاع النظام والتحفظ على رأسه في مكان آمن".

وتضمن البيان تشكيل "مجلس عسكري انتقالي" يتولى إدارة الحكم في السودان، ويواجه البشير حاليا اتهامات بالفساد ويمل أمام محاكم سودانية.

ومع وفاة بن علي عاودت الصورة الشهيرة الظهور مرة أخرى، حيث كان نصيب حسني مبارك، والبشير، وزين العابدين بن علي، العزل من المنصب، بجانب وفاة الأخير، أما علي عبد الله صالح ومعمر القذافي فكان نصيبهم القتل خلال انتفاضات شعبية.