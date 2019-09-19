بومبيو يؤكد رغبة واشنطن بـ"حل سلمي" للأزمة مع إيران

واشنطن- (AFP):

أكّد وزير الخارجية الأمريكي مايك بومبيو، الخميس، أن واشنطن ترغب بـ"حل سلمي" للأزمة المتصاعدة مع إيران على خلفية اتهام واشنطن للجمهورية الإسلامية بالوقوف خلف هجمات غير مسبوقة على شركة أرامكو السعودية.

وقال بومبيو في تصريحات للصحافيين في أعقاب زيارة لأبوظبي: "نرغب بحل سلمي (...) وآمل أن ترى الجمهورية الإسلامية المسألة بالطريقة نفسها".

وصدرت تصريحات الوزير الأمريكي بعدما حذّر نظيره الإيراني محمد جواد ظريف من "حرب شاملة" إذا تعرضّت بلاده لضربة أمريكية أو سعودية.

وأوضح بومبيو "جئت إلى هنا في سبيل الدبلوماسية، بينما كان وزير خارجية إيران يهدد بحرب شاملة وبالقتال حتى آخر جندي أمريكي. نحن هنا لبناء تحالف يعمل من أجل السلام والحل السلمي".

وتعرّضت السبت أكبر منشأة لمعالجة النفط في العالم في بقيق وحقل خريص النفطي في شرق المملكة، لهجمات بصواريخ وطائرات مسيرة. وتبنى المتمردون الحوثيون في اليمن الضربات، لكن الولايات المتحدة قالت إن الهجمات انطلقت من إيران.

وأكّدت الرياض أن "الهجوم انطلق من الشمال (...) وبدعم من إيران بدون أدنى شك"، لكنها أشارت في الوقت ذاته أنّ المملكة تواصل تحقيقاتها "لتحديد الموقع الدقيق الذي انطلقت منه"، من دون أن تسمي الجمهورية الإسلامية.

إلا أن بومبيو تحدّث عن "إجماع" خليجي حول مسؤولية إيران عن هجمات أرامكو.

وأوضح "هناك إجماع كبير في المنطقة حول الجهة (...) التي نفذت هذه الهجمات. إنّها إيران. لم أسمع أي أحد في المنطقة يشكّك في ذلك ولو للحظة".