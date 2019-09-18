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    روسيا: شرطي يفتح النار على زملائه بموسكو

    07:24 م الأربعاء 18 سبتمبر 2019
    روسيا: شرطي يفتح النار على زملائه بموسكو

    الشرطة الروسية

    موسكو - (أ ش أ)
    أعلنت وزارة الداخلية الروسية أن أحد رجال الشرطة فتح النيران على زملائه في العاصمة موسكو، ما أسفر عن مقتل واحد منهم وإصابة آخر بجروح.
    وأوضحت الداخلية في بيان أوردته قناة "روسيا اليوم" الإخبارية، أن الحادث وقع بالقرب من محطة مترو "ريازانسكي بروسبكت" جنوب شرق موسكو، خلال عملية لإلقاء القبض على رجل شرطة يشتبه بتلقيه رشاوى، حيث فتح المشتبه به النار على رجال الشرطة الذين قاموا بالقبض عليه وقتل رجل شرطة واحد وأصيب آخر بجروح بليغة، نقل على إثرها إلى المستشفى.
    وأكدت الشرطة إلقاء القبض على مطلق النار، وأنها فتحت تحقيقا في الحادث.

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