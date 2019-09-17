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وزير خارجية إريتريا يعرب عن شكره لمصر لدعم بلاده في المحافل الدولية

11:36 م الثلاثاء 17 سبتمبر 2019
وزير خارجية إريتريا يعرب عن شكره لمصر لدعم بلاده في المحافل الدولية

وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح

القاهرة - (أ ش أ)

أعرب وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح عن الشكر لمصر على الدعم الذي قدمته لبلاده داخل المحافل الدولية المختلفة.

جاء ذلك في كلمة ألقاها عثمان صالح خلال حفل التوديع الذي أقامته الحكومة الإريترية للسفير ياسر هاشم، سفير مصر في أسمره.

وعبر وزير الخارجية الإريتري عن ارتياحه تجاه المستوى الذي وصلت إليه العلاقات بين البلدين.

من جانبه، أكد السفير هاشم في كلمته على خصوصية العلاقات بين البلدين.

وعبر السفير عن شكره للرئيس الإريتري أسياس أفورقي والحكومة والشعب الإريتريين على الدعم والتعاون اللذين لاقاهما خلال فترة عمله في أسمره.

حضر الحفل عدد كبير من وزراء الحكومة الإريترية إلى جانب المستشار السياسي للرئيس الإريتري، والسفراء المعتمدين لدى إريتريا.

هذا المحتوى من

Asha
وزير الخارجية الإريتري عثمان صالح الحكومة الإريترية

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