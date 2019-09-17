أحدهما سيحكم تونس.. من هما قيس سعيد ونبيل القروي؟

القاهرة – مصراوي:

أعلنت الهيئة العليا للانتخابات في تونس، الثلاثاء، فوز المرشحين قيس سعيد ونبيل القروي بالجولة الأولى من الانتخابات الرئاسية.

ويخوض المرشحان جولة إعادة خلال الأيام المقبلة لتحديد الرئيس الثاني بعد الراحل الباجي قايد السبسي، وذلك في مفاجأة قوية عقب خروج مرشحين بارزين من السابق على رأسهم القيادي بحركة النهضة عبدالفتاح مورو ورئيس الوزراء السابق يوسف الشاهد ووزير الدفاع السابق عبدالكريم الزبيدي.

وكشفت الهيئة عن تصدر المرشح قيس سعيد لنتائج الجولة الأول للانتخابات الرئاسية بحصوله على 620 ألفا و711 صوتا أي ما يعادل 18.4% من الأصوات.

كما أكدت حصول المرشح نبيل القروي من حزب "قلب تونس" على المرتبة الثانية، بإحرازه 525 ألفا و517 صوتا أي ما يعادل 15.6% من أصوات الناخبين.

وتنافس في الانتخابات الرئاسية 24 مرشحا، بعد انسحاب المرشحين محسن مرزوق، رئيس حركة مشروع تونس، وسليم الرياحي، رئيس حركة أمل تونس، حيث قررا الانسحاب قبل ساعات من بدء الصمت الانتخابي.



ونستعرض في السطور التالية أبرز ما نعرفه عن المرشحين لرئاسة تونس...

1 – قيس سعيد

"أنا لا أبيع الوهم للشعب التونسي.. وبرنامجي الذي أعلنته واضحًا، الشعب هو مصدر السلطات، والدستور يجب أن يكون قاعديًا ولا توجد ما تسمى دولة مدنية ولا دينية!".

هكذا يصف المرشح للانتخابات الرئاسية التونسية، قيس سعيد، منهجه وأيدلوجيته الفكرية للشعب التونسي.

درس سعيد، القانون الدولي العام، ونال شهادة الدراسات المعمقة في القانون الدولي من كلية الحقوق والعلوم السياسية بتونس في العام 1985، وحصل على دبلوم الأكاديمية الدولية للقانون الدستوري بعدها بعام، ودبلوم المعهد الدولي للقانون الإنساني بسان ريمو في إيطاليا في 2001.

اشتهر بلباقته، ولغته المنمقة، فضلًا عن اتقانه للغة العربية بشكل كبير.

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2 - مرشح رئاسي خلف القضبان.. نبيل القروي قطب إعلامي متهم بالفساد في تونس

صاحب الـ56 عاما هو أحد المتحكمين البارزين في الرأي العام التونسي حيث هو أحد أقطاب الإعلام ومالك قناة نسمة الخاصة، وتم اعتقاله قبل 3 أسابيع بناء على تقرير من حملة لمكافحة الفساد تحمل اسم "أن يقظ".

يتهم القروي رئيس الحكومة السابق يوسف الشاهد بتدبير سجنه من أجل إبعاده عن الانتخابات، ويقبع رجل الأعمال في سجن المرناقية في تونس.

وفي بيان من سجنه يوم الخميس، قال القروي إنه محروم من حقوقه الدستورية وممنوع من حملات انتخابية يتصل فيها بشكل مباشر مع الناخبين، بجانب منعه من حضور المناظرات التلفزيونية التي أجريت على مدار الأيام الماضية في القناة التونسية الرسمية.

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