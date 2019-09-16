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ترامب يجيز استخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي بعد هجمات "أرامكو"

01:13 ص الإثنين 16 سبتمبر 2019
ترامب يجيز استخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي بعد هجمات "أرامكو"

دونالد ترامب

واشنطن- (د ب أ):

أجاز الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، مساء أمس الأحد، استخدام النفط من "الاحتياطي الاستراتيجي" للولايات المتحدة لتحقيق الاستقرار في السوق، أعقاب الهجمات على المنشآت النفطية في المملكة العربية السعودية.

وذكر ترامب عبر صفحته الرسمية على موقع "تويتر": "بناء على الهجوم على المملكة العربية السعودية، والذي قد يكون له تأثير على أسعار النفط، فقد أجزت استخدام النفط من الاحتياطي الاستراتيجي، إذا لزم الأمر، بكمية يتم تحديدها بما يكفي للحفاظ على إمداد جيد للسوق".​

دونالد ترامب المنشآت النفطية السعودية أرامكو الولايات المتحدة

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