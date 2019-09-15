قيس سعيد بعد أنباء فوزه بأول جولة في انتخابات تونس: سأحقق مطالب الثورة

القاهرة – مصراوي:

قال المرشح للانتخابات الرئاسية في تونس قيس سعيد، الأحد، إنه سوف يعمل على الارتقاء لإرادة الشعب إلى مستوى سلطة القرار، وذلك بعد ساعات قليلة من إغلاق مراكز الاقتراع.

وأضاف في تصريحات نقلتها الوكالة الرسمية في تونس، إن المرشح الذي أشارت استطلاعات أولية على تصدره السباق وانتقاله للجولة الثانية، قال إنه سوف يعمل على تحقيق مطالب "صورة 17 ديسمبر 2010" والوفاء لشهداء تونس، مضيفا قوله إنه سيسعى الى أن تكون دولة القانون حجر الأساس في إدارة الشأن العام وإلى الالتزام بالارادة العامة.

وتابع أن "تقدمه في التصويت يمنحه مسؤولية كبيرة في الالتزام بالعمل من أجل كسب ثقة الشعب"، متعهدا بالعمل على تحويل ما وصفه بالإحباط الى الرجاء والأمل وبالاستثمار في الثروات وأهمها الثروة البشرية ممثلة في الشباب.

كان المرشح الآخر نبيل القروي أعلن أيضًا أنه وصل إلى المرحلة الثانية من الانتخابات، وهو الذي يقبع في السجن لاتهامات بالفساد.

وأعلنت اللجنة العليا للانتخابات في تونس أن نسبة المشاركة وصلت إلى 45% من جملة 7 ملايين ناخب مسجلين.