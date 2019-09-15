السعودية وبريطانيا تبحثان تطورات الأوضاع الإقليمية والدولية

جدة - أ ش أ

بحث وزير الخارجية السعودي إبراهيم بن عبد العزيز العساف مع المدير العام للشئون السياسية في وزارة الخارجية البريطانية ريتشارد مور، تطورات الأوضاع على الساحتين الإقليمية والدولية.

وذكرت وكالة الأنباء السعودية (واس) أن الجانبين استعرضا، خلال اللقاء الذي عُقد في جدة اليوم الأحد، العلاقات الثنائية بين البلدين.