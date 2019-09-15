أمريكا مستعدة لاستخدام احتياطيات النفط الاستراتيجية عقب هجمات السعودية

القاهرة- مصراوي:

قالت متحدثة باسم وزارة الطاقة الأمريكية إن إدارة الرئيس دونالد ترامب مستعدة لاستخدام الاحتياطي النفطي الأمريكي الطارئ إذ لزم الأمر بعد هجمات بطائرات مسيرة على منشأتي نفط في السعودية.

وقالت شايلين هاينز إن "وزير الطاقة ريك بيري مستعد لاستخدام الموارد من الاحتياطي النفطي الاستراتيجي إذا لزم الأمر لتعويض أي تعطل في أسواق النفط نتيجة هذا العدوان"، حسبما ذكرت "رويترز".

وأعلنت حركة الحوثي المتحالفة مع إيران في اليمن مسؤوليتها عن هجمات السبت على معملين في قلب صناعة النفط بالسعودية بما في ذلك أكبر منشأة في العالم لتكرير النفط في بقيق.

وقالت هاينز إن بيري وجه قيادات الوزارة للعمل مع الوكالة الدولية للطاقة في باريس بشأن الخيارات المتاحة المحتملة للعمل العالمي الجماعي إذا لزم الأمر.

ونسقت الولايات المتحدة في بعض الأحيان مع الوكالة الدولية للطاقة عمليات السحب الجماعية للنفط من الاحتياطيات الدولية.

وطالما حث الرئيس دونالد ترامب الدول الأعضاء في منظمة البلدان المصدرة للبترول (أوبك) على إنتاج المزيد من النفط لضبط أسعار الخام.