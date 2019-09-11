قوات الاحتلال الإسرائيلي تعتقل 16 فلسطينيا من الضفة الغربية

رام الله - أ ش أ

اعتقلت قوات الاحتلال الإسرائيلي 16 مواطنا فلسطينيا من محافظات الضفة الغربية، منذ مساء الأمس وحتى فجر اليوم الأربعاء.

وذكر نادي الأسير الفلسطيني - في بيان صدر اليوم - أن الاحتلال اعتقل 3 مواطنين من محافظة نابلس، ومواطنين اثنين من كل من محافظة جنين ومحافظة بيت لحم، بالإضافة إلى طالبين بجامعة بيرزيت قرب رام الله و7 مواطنين من القدس.

من ناحية أخرى، بدأ الفلسطينيون في مخيم الأمعري في رام الله مؤخرا بإعادة بناء منزل عائلة الأسير إسلام أبو حميد الذي قتل جنديا إسرائيليا عندما ألقى عليه جسما معدنيا من فوق منزله خلال مداهمة جيش الاحتلال للمنزل في يوليو 2018، فأصدر الاحتلال قرار هدم للمنزل ، وبالفعل هدمته قوات الاحتلال في ديسمبر الماضي بعد رفض اعتراضات عائلة الأسير أبو حميد من قبل المحكمة العليا الإسرائيلية.

وقالت الناطقة بلسان الجيش الإسرائيلي "وردت معلومات مؤخرا بأن البناء في المنزل قد بدأ .. المسألة قيد التحقيق من قبل المسئولين المعنيين، ومراقبة المنازل التي يتم هدمها بانتظام للتأكد من عدم إعادة بنائها"، وأضافت، وفق صحيفة "يديعوت احرنوت"، "يجب تدمير المنزل تماما حتى لا يمكن بناء أي شيء عليه".

وفي يوليو الماضي قضت المحكمة العسكرية للاحتلال الإسرائيلي في معتقل "عوفر"، بالسجن المؤبد على الأسير إسلام أبو حميد من مخيم الأمعري قضاء رام الله، ودفع تعويض مالي بقيمة 258 ألف شيكل (الدولار يعادل 5ر3 شيكل)، بتهمة قتل أحد جنود الاحتلال بحجر كبير رماه فوق رأسه.

ووفقا لوسائل الإعلام الإسرائيلية، فإن المحكمة العسكرية أدانت الأسير أبو حميد بالشروع في قتل الجندي رونين لوبرسكي (20 عاما)، خلال اقتحام قوات من جيش الاحتلال لمخيم الأمعري للاجئين بضواحي رام الله، في يوليو 2018، كما تمت إدانته بالتشويش على مجريات المحكمة.