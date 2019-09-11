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    غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة دون إصابات

    01:55 ص الأربعاء 11 سبتمبر 2019
    غارات إسرائيلية على مناطق متفرقة من قطاع غزة دون إصابات

    غارات _أرشيفية

    غزة - (د ب أ):

    شنت طائرات حربية إسرئيلية في ساعة مبكرة من صباح اليوم الأربعاء سلسلة غارات على عدة أهداف في قطاع غزة، دون أن يبلغ عن وقوع إصابات ، حسبما أفادت وكالة صفا الفلسطينية المستقلة للأنباء.

    وذكرت الوكالة أن الطائرات الإسرائيلية شنت 4 غارات على "موقع للمقاومة الفلسطينية ومنزل مهجور جنوب منطقة الحكر" في مدينة دير البلح وسط القطاع.

    وأضافت أن طائرات حربية ومسيرة إسرائيلية أغارت بـ4 صواريخ على موقع لـ"المقاومة" شرق بلدة بيت لاهيا شمال القطاع.

    غارات جوية إسرائيل قطاع غزة فلسطين

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