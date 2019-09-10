مسؤول بحماس: تصريحات نتنياهو استمرار لسياسته "العدوانية"

غزة - (د ب أ)

صرح الناطق باسم حركة المقاومة الإسلامية "حماس" فوزي برهوم بأن تصريحات رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو بشأن فرض السيادة الإسرائيلية على منطقة وادي الأردن "لن تغير من الحقائق شيئا، ولن توقف مقاومة الشعب الفلسطيني المتصاعدة بأشكالها كافة لمواجهة الاحتلال ومخططاته".

وقال برهوم في بيان تلقت وكالة الأنباء الألمانية (د.ب.أ) نسخة منه إن "هذه التصريحات تأتي استمرارا في السياسة العدوانية على شعبنا الفلسطيني وأرضه ومقدراته، شجعته عليها الإدارة الأمريكية شريكة الاحتلال في عدوانه دوانه على شعبنا، والهرولة الإقليمية تجاه التطبيع مع العدو (إسرائيل)".

وأضاف أن "هذا كله يتطلب خطوات عملية ومسؤولة من الكل الفلسطيني بمستوياته وفصائله كافة؛ وذلك بالإسراع في اعتماد استراتيجية وطنية موحدة ترتكز على خيار استمرار الكفاح والمقاومة بأشكالها المختلفة، ووقف السلطة لسياسة التنسيق الأمني مع الاحتلال".

وكان نتنياهو قد أعلن في وقت سابق اليوم أنه سيفرض سيادة إسرائيل على منطقة وادي الأردن التي تمثل 30 بالمئة من مساحة الضفة الغربية ومناطق هامة أخرى في حال أعيد انتخابه رئيسا للحكومة القادمة في الانتخابات البرلمانية المقررة بعد أيام.

يشار إلى أن مفاوضات السلام بين الفلسطينيين وإسرائيل متوقفة منذ عام 2014 وسط تراجع شديد في فرص استئنافها رغم سعي الإدارة الأمريكية لطرح خطة تستهدف إنهاء الصراع المستمر بين الجانبين منذ عقود.