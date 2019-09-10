صحيفة روسية: الولايات المتحدة سحبت جاسوسا لها في إدارة بوتين قبل عامين

موسكو- (د ب أ):

ذكرت صحيفة كوميرسانت الروسية، اليوم الثلاثاء، أن الولايات المتحدة سحبت جاسوسا بارزا لها في إدارة الرئيس الروسي فلاديمير بوتين قبل عامين بسبب مخاوف على حياته.

كما نشرت شبكة "سي.إن.إن" الإخبارية وصحيفة نيويورك تايمز الأمريكيتان تقارير حول سحب الجاسوس دون الإشارة إلى أنه كان في الإدارة الرئاسية الروسية.

وبحسب التقارير، تم سحب الجاسوس من روسيا تحت ستار أنه ذهب إلى مونتنيجرو (الجبل الأسود) مع عائلته في عطلة في يونيو 2017، وذلك عقب اجتماع في البيت الأبيض بين الرئيس الأمريكي دونالد ترامب ووزير الخارجية الروسي سيرجي لافروف.

وتردد أن المخاوف أثيرت بشأن سلامة الجاسوس لأن ترامب تقاسم معلومات سرية مع لافروف. ورفض البيت الأبيض تقريرا لسي.إن.إن أعلن ذلك، ووصفه بأنه غير صحيح.

وذكرت كوميرسانت أن الجاسوس كان خارج الدائرة الداخلية لبوتين.