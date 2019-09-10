صفعة جديدة لجونسون والعموم البريطاني يرفض انتخابات مبكرة

القاهرة- (مصراوي):

رفض البرلمان البريطاني، طلبًا من رئيس الوزراء بوريس جونسون، لإجراء انتخابات برلمانية جديدة.

وللدعوة لإجراء انتخابات، تحتاج الحكومة 434 صوتًا، أي بواقع ثلثي عدد النواب المنتخبين في مجلس العموم المؤلف من 650 عضوًا. وفي التصويت الذي أجري في الساعات الأولى من صباح أمس الاثنين، لم يدعم طلب الحكومة سوى 293 نائبًا، بحسب "سكاي نيوز".

أكّد رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون مساء الاثنين، أنّه لن يطلب "تأجيلاً جديدًا" لبريكست على الرّغم من قانون أقرّه لتوّه البرلمان ويلزمه بذلك.

وقال جونسون للنواب "لن أطلب تأجيلاً إضافياً" لتاريخ خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي المقرّر في 31 أكتوبر، على الرّغم من أنّ القانون الذي أقرّه البرلمان ودخل حيّز التنفيذ يلزمه بأن يطلب من بروكسل إرجاء بريكست لمدة 3 أشهر.

وأضاف رئيس الوزراء مخاطبا زعيم حزب العمال المعارض جيريمي كوربن: "إذا أردتم تأجيلاً فصوّتوا لإجراء انتخابات عامة" مبكرة.

واتّهم جونسون زعيم المعارضة بالتهرّب من الانتخابات المبكرة خوفًا من الهزيمة، لكنّ الأخير ردّ عليه بالقول إنّه يريد الانتخابات لكنّه يرفض "المخاطرة بكارثة" الخروج من الاتحاد الأوروبي من دون اتفاق.

وقبل أي انتخابات، تريد المعارضة ضمان أنّ الطلاق بدون اتفاق لن يحصل بتاتاً وبالتالي هي تطالب بتأجيل خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي لمدة ثلاثة أشهر، وهو مطلب أصبح قانوناً نافذاً.

ويُلزم هذا القانون رئيس الوزراء بأن يطلب من بروكسل هذا التأجيل إذا لم يتم التوصل إلى اتفاق على بريكست بحلول 19 أكتوبر أي مباشرة بعد القمة الأوروبية.

وصادقت الملكة إليزابيث الثانية على هذا النص الاثنين ليصبح بذلك قانوناً سارياً.​