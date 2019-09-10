أكثر الكلمات إنتشاراً

تنسيق المرحلة الثالثة الزمالك وبيراميدز الدولار الجمركي فايلر مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة أسعار الذهب الطقس

جونسون يتهم مشرعي المعارضة بـ "إحباط إرادة الشعب"

01:47 ص الثلاثاء 10 سبتمبر 2019
جونسون يتهم مشرعي المعارضة بـ "إحباط إرادة الشعب"

رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون

لندن - (د ب أ):

اتهم رئيس الوزراء البريطاني بوريس جونسون، مشرعي المعارضة بـ"إحباط إرادة الشعب" من خلال السعي لتأجيل موعد خروج بريطانيا من الاتحاد الأوروبي.

وقال جونسون مساء الاثنين في كلمة أمام مجلس العموم، وهو المجلس المنتخب في البرلمان، أثناء تقديم مقترحه الداعي إلى إجراء انتخابات مبكرة في 15 أكتوبر: "لقد واجه شعب هذا البلد ما يكفي من الخلافات في هذا المجلس".

وأضاف: "ويتعين أن أحذر الأعضاء من أن سلوكهم فيما يتعلق بإحباط إرادة الشعب يقوض الاحترام لهذا المجلس في البلاد".​

بوريس جونسون بريطانيا بريكست الاتحاد الأوروبي
تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

أخبار قد تهمك

الأكثر قراءة الآن

إعلان

إعلان

إعلان