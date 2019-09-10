كوريا الشمالية تطلق مقذوفات "مجهولة" باتجاه بحر اليابان

سول - (د ب أ):

أطلقت كوريا الشمالية، مقذوفات لم تحدد طبيعتها، باتجاه بحر الشرق، المعروف أيضًا باسم بحر اليابان، حسبما نقلت وكالة يونهاب للأنباء، صباح اليوم الثلاثاء، عن بيان لقيادة هيئة الأركان المشتركة للجيش الكوري الجنوبي.

وذكر بيان هيئة الأركان أنه تم إطلاق المقذوفات من إقليم "ساوث بيونجان" غربي البلاد.

وأضاف: "يراقب جيشنا الوضع في حالة حدوث عمليات إطلاق إضافية مع الحفاظ على وضعية الاستعداد".