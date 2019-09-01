بيان وأزمة بين تركيا ولبنان بسبب تصريح حول "إرهاب" الدولة العثمانية

القاهرة – مصراوي:

دانت تركيا في بيان رسمي تصريحات منسوبة للرئيس اللبناني ميشال عون، حول "إرهاب" الدولة العثمانية في لبنان.

وأصدرت وزارة الخارجية التركية بيانا نقلته وكالة الأنباء الرسمية في لبنان، بشأن تصريحات الرئيس عون بمناسبة التحضيرات المتعلقة بالذكرى المئوية لتأسيس لبنان الكبي.

وجاء في البيان "أدلى الرئيس اللبناني ميشال عون بتصريح بمناسبة الذكرى المئوية لتأسيس لبنان، تضمن إشارات كيدية ومغرضة تتعلق بالعهد العثماني واتهامات بممارسة الإمبراطورية العثمانية إرهاب دولة في لبنان، وهو ما ندينه بأشد العبارات ونرفضه برمته".

وتابعت الخارجية التركية "إن هذا التصريح الصادرعن الرئيس عون بعد مرور أسبوع على الزيارة التي أجراها السيد مولود تشاووش أوغلو وزيرالخارجية للبنان، لا ينسجم مع العلاقات الودية القائمة بين البلدين، وهو تصريح مؤسف للغاية وغير مسؤول".

وأضافت "لا يوجد إرهاب دولة في تاريخ الإمبراطورية العثمانية. وعلى عكس ما تم الزعم به، فقد كان العهد العثماني عهد استقرار في الشرق الأوسط دام طويلاً. ففي هذا العهد ساد العيش المشترك بين المجتمعات المختلفة دينياً ولغوياً في أجواء ملؤها التسامح. وعقب الحرب العالمية الأولى انقسمت هذه المنطقة إلى مناطق نفوذ استناداً إلى سايكس بيكو، ولم تنعم بالسلام مرة أخرى. كما أن بذور المشاكل التي ينجم عنها الفوضى في أيامنا هذه زُرعت في تلك الفترة. "