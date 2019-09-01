بعد صواريخ حزب الله.. نتنياهو: لم يصب أي جندي إسرائيلي بخدش

القاهرة – مصراوي:

أعلنت دولة الاحتلال الإسرائيلية انتهاء عمليات القصف على مواقع بجنوب لبنان، زاعمة أن عملية تبادل النار مع حزب الله انتهت دون إصابات.

وقال رئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو إنها أجرى مشاورات مع رئيسة هيئة الأركان للجيش وعدد من اللواءات.

ونقلت صفحة نتنياهو على فيسبوك قوله "تمت مهاجمتنا بعدة صواريخ مضادة للدبابات وردينا بإطلاق 100 قذيفة وبإطلاق النار من الجو بوسائل مختلفة. نجري مشاورات حول المراحل القادمة".

وتابع نتنياهو "أوعزت بالاستعداد لجميع السيناريوهات. سنقرر حول الخطوات القادمة بناء على التطورات وأستطيع الآن أن أعلن خبرا مهما – لم يصب في طرفنا أحد ولو بخدش".

وأعلن حزب الله تدمير الآلية العسكرية إسرائيلية عند طريق ثكنة "افيفيم" شمالي دولة الاحتلال، وقال في بيان إن "مجموعة الشهيدين حسن زبيب وياسر ضاهر هي التي نفذت العملية، وتمكنت من تدمير الآلية العسكرية وقتل وجرح من فيها".

كما نقل الحزب في بيان أن "الآلية المستهدفة هي ناقلة جند وفيها عدد من الجنود الإسرائيليين، وأن طواقم الإخلاء التابعة للاحتلال كانت على مرأى ومرمى من المقاومة".