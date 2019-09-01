مفوضية اللاجئين تحذر من خطر انعدام الجنسية لـ1.9 مليون شخص بالهند

جنيف - أ ش أ

أعرب فيليبو جراندى المفوض السامي لشئون اللاجئين بالأمم المتحدة عن قلقه إزاء حذف السلطات الهندية بولاية اسام الشمالية الشرقية لحوالي 1.9 مليون شخص من سجلات المواطنين، الأمر الذي يعرضهم لخطر انعدام الجنسية إن لم تكن لديهم جنسية أخرى.

وقال جراندي - في بيان له في جنيف اليوم الأحد - إنه من السابق لآوانه تحديد وضع الجنسية بالنسبة لمن تم حذفهم والذين بلغ عددهم حوالى 1.9 مليون شخص، وفقا للسلطات .. مؤكدا أن ترك عدد كبير من الأشخاص دون جنسية ستكون بمثابة ضربة هائلة للجهود العالمية للقضاء على انعدام الجنسية.

وناشد السلطات الهندية بأن تضمن عدم ترك أي شخص عديم الجنسية من خلال الوصول الكافي إلى المعلومات والمساعدة القانونية واللجوء القانوني وفقا لأعلى معايير الإجراءات القانونية الواجبة.

وأكد المفوض الأممي حق الهند وسلطتها السيادية في تحديد من هو المواطن الهندي إلا أن المفوضية تحث الحكومة على اتخاذ خطوات للتخفيف من خطر ترك أي فرد عديم الجنسية نتيجة لتحديث السجل الوطني فى ولاية اسام أو عمليات أخرى قد تحدث في الولايات الهندية الأخرى.

كما طالب جراندى السلطات الهندية بالامتناع عن احتجاز أو ترحيل أي شخص لم يتم التحقق من جنسيته .. مؤكدا استعداد المنظمة الدولية لدعم الحكومة الهندية لتحديد جنسية الأشخاص وتجنب حالات انعدام الجنسية وفقا لولايتها ومعاييرها الدولية.