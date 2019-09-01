  • عاجل:حرارة ورطوبة وشبورة.. تفاصيل طقس أول أيام سبتمبر

    • أكثر الكلمات إنتشاراً

    عمرو زكي مهرجان الجونة السينمائي أسعار الفائدة ريهام سعيد أسعار الذهب تنسيق الجامعات غابات الأمازون الطقس

    الآلاف يتظاهرون في أستراليا ضد ترحيل أسرة تاميلية تطلب اللجوء

    09:50 ص الأحد 01 سبتمبر 2019
    الآلاف يتظاهرون في أستراليا ضد ترحيل أسرة تاميلية تطلب اللجوء

    مظاهرات في أستراليا

    سيدني- د ب أ:

    تظاهر آلاف الأشخاص في المدن والبلدات بجميع أنحاء أستراليا اليوم الأحد ضد مساعي الحكومة لترحيل أسرة تاميلية سريلانكية تطلب اللجوء السياسي.

    وتُحتجز الأسرة المكونة من أربعة أفراد، من بينهم طفلان /4 أعوام وعامان/ مولودان في أستراليا، في مركز احتجاز في جزيرة كريسماس النائية، بينما تنظر محكمة في ملبورن هذا الأسبوع في استئناف أخير ضد ترحيلهم.

    واتهم زعيم حزب الخضر ريتشارد دي ناتالي الحكومة بالقسوة في ترحيل الأسرة، التي يدعمها المجتمع في قرية بيلويلا النائية في كوينزلاند، حيث عاشوا طوال السنوات الأربع الماضية.

    ونقلت وكالة أسوشيتد برس الأسترالية عن دي ناتالي قوله أمام تجمع حاشد في ملبورن: "هذه قسوة لا معنى لها، إنها وحشية من أجل الوحشية".

    ورفض وزير الشؤون الداخلية بيتر دوتون التراجع عن القرار على الرغم من الضغوط المتزايدة من المجتمع والساسة المعارضين للسماح للأسرة بالبقاء.

    وقال دوتون أمس الأول الجمعة إن الوالدين وصلا إلى أستراليا بطريقة غير مشروعة على متن قارب، وخلصت المحاكم في سلسلة من القضايا إلى أن الأسرة غير مؤهلة للجوء وبالتالي فإنها "لا تستحق الحماية" من جانب أستراليا.

    وتقول الأسرة إنها قد تواجه اضطهادا إذا تم إعادتها إلى سريلانكا، بسبب ارتباط أفراد من أقاربهم بحركة نمور التاميل.

    وحاربت "حركة نمور تحرير تاميل إيلام" من أجل وطن مستقل لجماعة الأقلية العرقية. وانتهى الصراع الذي استمر قرابة 26 عاما في الأجزاء الشمالية والشرقية من سريلانكا، بهزيمة مقاتلي التاميل في عام 2009.

    أستراليا اللجوء السياسي جزيرة كريسماس مظاهرات في أستراليا
    تابع أحدث الأخبار والتقارير الطبية والصحية.. الكونسلتو أحدث موقع في مجموعة أونا نيوز

    أخبار قد تهمك

    الأكثر قراءة الآن

    إعلان

    إعلان

    إعلان