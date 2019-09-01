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    ​الرسوم الجمركية الأمريكية ضد الصين تدخل حيز التنفيذ

    08:05 ص الأحد 01 سبتمبر 2019
    ​الرسوم الجمركية الأمريكية ضد الصين تدخل حيز التنفيذ

    ​الرسوم الجمركية الأمريكية ضد الصين تدخل حيز التنف

    واشنطن- د ب أ:

    دخلت الرسوم الجمركية الأمريكية المفروضة ضد الصين حيز التنفيذ اليوم الأحد.

    وكان الرئيس الأمريكي قد أكد أن سلسلة جديدة من الرسوم الجمركية على واردات صينية ستدخل حيز التنفيذ اليوم الأحد في أحدث تصعيد للحرب التجارية مع بكين.

    وأوردت وكالة أنباء بلومبرج الأمريكية أنه لا توجد إشارة تذكر من الرئيس الأمريكي دونالد ترامب بأنه سيتراجع عن فرض رسوم جديدة نسبتها 15% على واردات من الصين تقدر قيمتها بأكثر من 110 مليارات دولار .

    الرسوم الجمركية الأمريكية الواردات الصينية الحرب التجارية بكين

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