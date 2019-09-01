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    مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين في هجوم ولاية تكساس الأمريكية

    01:18 ص الأحد 01 سبتمبر 2019
    مقتل شخصين وإصابة 20 آخرين في هجوم ولاية تكساس الأمريكية

    تكساس- د ب أ:

    أعلن جيري موراليس عمدة مدينة ميدلاند بولاية تكساس الأمريكية مقتل شخصين وإصابة ما يصل إلى 20 شخصا في إطلاق نار بالمدينة.

    ونقلت صحيفة "نيويورك تايمز" الأمريكية عن موراليس قوله مساء السبت إن إطلاق النار بدأ بعد الساعة الرابعة عصراً. بالتوقيت المحلي، حيث استهدف اثنان أو ثلاثة مسلحين سائقي السيارات على الطريق السريع 20 والطريق السريع 191، الذي يربط ميدلاند بأوديسا، بولاية تكساس.

    وأضاف "إنهم يطلقون النار عشوائيا، لدينا قتيلان وما يصل إلى 20 مصابا"، وقال إن أحد المسلحين قد أصيب ولكن لم يتضح كيف.

    وذكر العمدة في رسالة نصية: "أحد المشتبه بهم محتجز. ولست متأكدًا مما إذا كان على قيد الحياة ".

    وقال إن أحد ضباط شرطة ميدلاند تعرض لإصابة سطحية برصاصة، مضيفا أن ضباط إنفاذ القانون كانوا يحاولون إبعاد السائقين عن الطرق السريعة.

    مدينة ميدلاند ولاية تكساس حادث إطلاق نار

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