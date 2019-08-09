مطلق النار في إل باسو الأمريكية يعترف باستهدافه المكسيكيين

واشنطن - (د ب أ):

أبلغ الرجل المتهم بإطلاق نار دام أسفر عن مقتل 22 شخصا في مركز للتسوق في إل باسو بتكساس يوم السبت الماضي الشرطة أنه استهدف المكسيكيين، وذلك في إفادة خطية نقلت عنها تقارير إخبارية اليوم الجمعة.

ووفقا للوثيقة التي وضعت صحيفة نيويورك تايمز رابطا لها، أعلن المشتبه به باتريك دبليو كروسيوس أن "هدفه كان المكسيكيين". وقالت الوثيقة إن كروسيوس تحدث إلى الشرطة علانية بعد احتجازه والتنازل عن حقه في التزام الصمت.

وقال للسلطات المكلفة بإنفاذ القانون لدى خروجه من سيارته ويداه مرفوعتان مستسلما للشرطة بعد أن رصدوه عند مفترق طرق: "أنا مطلق النار".

وبعد إلقاء القبض عليه رسميا، أبلغ السلطات أنه دخل المتجر ببندقية هجومية وذخيرة.

وجاء في الوثيقة التي كتبها المحقق أدريان جارسيا: " صرح المتهم أنه بمجرد أن دخل المتجر فتح النار مستخدما رشاش أيه كيه 47 على العديد من الضحايا الأبرياء"

ووفقا للوثيقة، قاد المشتبه به السيارة أكثر من 10 ساعات من ضاحية ألين في دالاس حيث يعيش إلى مدينة إل باسو الحدودية.

بالإضافة إلى مقتل 22 شخصا، أصيب أكثر من 20 شخصا بجروح في الهجوم. وكان من بين القتلى ثمانية من المكسيكيين.