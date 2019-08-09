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مفوضية اللاجئين: نزوح أكثر من 105 آلاف ليبي منذ اندلاع المعارك في طرابلس

04:25 م الجمعة 09 أغسطس 2019
مفوضية اللاجئين: نزوح أكثر من 105 آلاف ليبي منذ اندلاع المعارك في طرابلس

المعارك في طرابلس

نيويورك - أ ش أ

قالت مفوضية الأمم المتحدة لشئون اللاجئين، إن المعارك في العاصمة الليبية طرابلس، بين الجيش الوطني الليبي والقوات التابعة لحكومة الوفاق، أدت إلى نزوح أكثر من 105 آلاف شخص منذ اندلاعها في أبريل الماضي، فيما بلغت أعداد النازحين من ليبيا في المجمل 286 ألفا.

وأضافت المفوضية، في تدوينة نشرتها عبر صفحتها الرسمية على موقع التواصل الاجتماعي "تويتر"، اليوم الجمعة- أنها لم تتمكن من إيصال مساعدات الإغاثة التي تقدمها إلا إلى 2200 أسرة من أصل 21 ألف أسرة نازحة، منوهة إلى أن هؤلاء النازحين "ما زالوا في حاجة إلى الدعم والسلام والاستقرار".

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المعارك في طرابلس مفوضية اللاجئين الأمم المتحدة الجيش الوطني الليبي

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