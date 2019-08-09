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الجيش الفنزويلي يجري تدريبات عسكرية على الحدود مع كولومبيا

04:10 م الجمعة 09 أغسطس 2019
الجيش الفنزويلي يجري تدريبات عسكرية على الحدود مع كولومبيا

الجيش الفنزويلي

كراكاس - أ ش أ

أعلن قائد عمليات الجيش الفنزويلي الأميرال ريميجو سيبالوس، نشر حوالي 3500 جندي وشرطي على الحدود مع كولومبيا في إطار التدريبات العسكرية لمكافحة تهريب المخدرات والمحروقات .

وقال سيبالوس - وفقا لقناة "فرانس 24" اليوم الجمعة - "إن الانتشار العسكري الفنزويلي في ولاية تاشيرا (غرب) يندرج في إطار التدريبات العسكرية التي أطلقت في 24 يوليو المنصرم في مناطق عديدة من البلاد"، مضيفا أنه سيتم مواصلة تنفيذ عدة عمليات للتصدي لتهريب الوقود والمخدرات، موضحا أنه تم ضبط 20 طنا من المخدرات في كافة أنحاء البلاد في إطار هذه المناورات.

وجدد الأميرال سيبالوس دعوة حكومة مادورو لسلطات كولومبيا تشديد عمليات التفتيش لمكافحة تهريب الكوكايين والوقود من فنزويلا.

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الجيش الفنزويلي تدريبات عسكرية كولومبيا ريميجو سيبالوس

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